Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 13:27

Дели. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Взрыв прогремел в понедельник при обезвреживании взрывного устройства, обнаруженного в столице Шри-Ланки Коломбо, сообщили в пресс-службе полицейского управления страны.

По ее данным, взрывное устройство обнаружили неподалеку от собора Святого Антония, который накануне стал одной из целей группы смертников, совершивших серию терактов.

О мощности взрыва, происшедшего при разминировании, и пострадавших, не сообщается.

Накануне в католическое пасхальное воскресение на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов. Объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, более 500 человек получили ранения.

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