Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 2:06

*** Американские власти не выдали визы 18-ти представителям российской делегации

Нью-Йорк (ООН). 15 октября. ИНТЕРФАКС - Комитет по сношениям со страной пребывания штаб-квартиры ООН по инициативе нескольких стран, в том числе России, экстренно соберется во вторник для того, чтобы обсудить ситуацию с невыдачей американских виз ряду делегаций на мероприятия текущей сессии Генассамблеи, сообщил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при Всемирной организации Геннадий Кузьмин.

"Во вторник, в 15:00 (22:00 мск) состоится внеочередное закрытое заседание комитета по сношениям со страной пребывания (США-ИФ), которое было созвано, в том числе, и по нашей инициативе", - сказал он.

По его словам, комитет рассмотрит в первую очередь "все вопросы, связанные с невыдачей виз", а также другие проблемы, связанные с невыполнением США своих обязательств в соответствии с соглашением 1947 года о размещении штаб-квартиры ООН.

В ходе своего выступления на заседании Комитета по правовым вопросам в понедельник Кузьмин сообщил, что "многие делегации делают ставку и рассчитывают на то, что завтра (во вторник-ИФ) комитет по сношениям со страной пребывания сможет найти какие-то варианты решения (визового - ИФ) вопроса".

"Может быть, в ходе завтрашнего заседания комитета мы услышим от делегации США какие-то встречные, конструктивные предложения", - отметил он.

По его словам, американские власти не выдали визы 18 представителям российской делегации в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Ранее зампостпреда РФ при ООН в Женеве Андрей Белоусов сообщил журналистам, что на заседании комитета ожидается участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

1йф тг

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