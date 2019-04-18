Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 17:05

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Спецпрокурору Роберту Мюллеру, завершившему расследование о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США, следует явиться на слушания в юридический комитет палаты представителей США, заявил в четверг глава комитета Джеррольд Надлер.

"Я прошу, чтобы Вы дали показания в юридическом комитете как можно скорее, но, в любом случае, не позднее 23 мая 2019 года, - приводит американское издание The Hill выдержки из письма Дж.Надлера, направленного Р.Мюллеру сразу после окончания пресс-конференции генпрокурора США Уильяма Барра в четверг.

Выступая на пресс-конференции, У.Барр отметил, что ни президент США Дональд Трамп, ни его предвыборный штаб не состояли в сговоре с российской стороной, а администрация США в полной мере сотрудничала с командой Р.Мюллера.

При этом У.Барр заявил, что он не возражает против того, чтобы Р.Мюллер дал показания перед конгрессом.

"У меня нет никаких возражений против того, чтобы Боб Мюллер дал показания", - сказал У.Барр на своей пресс-конференции.

В свою очередь Дж.Надлер написал у себя в Twitter, что "конгресс и американский народ должны лично услышать мнение спецпрокурора Роберта Мюллера".

"Теперь мы просим Мюллера явиться на слушания в юридический комитет как можно скорее", - отметил Дж.Надлер

Позднее в четверг Минюст США передаст Конгрессу и опубликует на своем сайте отредактированный доклад Р.Мюллера.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

Изначально полный отчет Р.Мюллера опубликован не был, что не устроило многих членов Демократической партии. В частности, спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси назвала четырехстраничное резюме У.Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Р.Мюллера.

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