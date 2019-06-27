Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 11:31

Вашингтон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Комитет по иностранным делам палаты представителей США доработал и одобрил законопроект о санкциях против строительства российских газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", и теперь документ будет направлен на рассмотрение нижней палаты Конгресса США.

Законопроект под названием "Закон о защите энергетической безопасности Европы 2019 года" был одобрен без возражений по итогам заседания, посвященного доработке серии резолюций и законопроектов.

"Все законодательные инициативы, рассмотренные в блоке, без возражений приняты", - заявил Энгел.

Он отметил, что в документы в дальнейшем могут быть внесены некоторые технические поправки.

Документ был представлен 11 июня республиканским членом палаты представителей Адамом Кинзингером, затем - передан на рассмотрение комитета по иностранным делам.

Если законопроект будет одобрен обеими палатами Конгресса США и поступит на подпись президента США, а тот не воспользуется правом вето и подпишет документ, то Вашингтон будет вводить "санкции в отношении судов трубоукладочных судов, используемых при строительстве российских трубопроводов для экспорта энергоносителей".

Среди ограничительных мер перечисляются заморозка активов в США иностранных граждан, продающих, сдающих в лизинг или в аренду трубоукладочные суда, которые будут использованы для строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока". Также предлагается отказывать в визе в США этим гражданам, либо при наличии действующей визы отзывать ее.

Решение комитета пока не получило отражения на сайте палаты представителей, и в базе документов Конгресса США. Оно все еще значится как поступившее на рассмотрение в палату представителей США.

1эф во ав

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