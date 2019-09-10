Вашингтон. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Эритрея, КНДР и Туркменистан занимают первые три места в списке стран с самой жесткой цензурой прессы, сообщили во вторник в Комитете по защите журналистов.

Четвертое место в этом списке занимает Саудовская Аравия, за ней следуют Китай, Вьетнам, Иран, Экваториальная Гвинея, Белоруссия и Куба.

В докладе организации отмечается, что в этих странах частично или полностью запрещена независимая журналистика, а средства массовой информации служат способом распространения пропаганды.

"В соответствии со статьей 19 Всеобщей декларации прав человека, каждый человек имеет право искать и получать информацию и высказывать свое мнение", - подчеркивают в Комитете по защите журналистов.

"Эти 10 стран попирают международный стандарт, запрещая или жестко ограничивая независимые средства массовой информации и запугивая журналистов, заставляя их замолчать с помощью тюремного заключения, цифровой и физической слежки и других форм преследования", - говорится в докладе.

В документе содержится подробное описание методов притеснения свободы СМИ, которые используются в каждом из 10 перечисленных государств.

Так, в Эритрее национальный закон "О печати" 1996 года предусматривает необходимость пропаганды "национальных целей" в СМИ. Власти закрыли все независимые средства массовой информации после репрессий в 2001 году. Многие журналисты были заключены под стражу без суда и следствия. По последним данным, семь журналистов, вероятно, скончались, находясь в тюрьме.

Между тем, в КНДР существует аналогичное жесткое законодательство в этой области. Несмотря на то, что статья 67 конституции страны говорит о свободе прессы, вся информация поступает только из официальных северокорейских СМИ. При этом в стране отсутствует доступ к глобальной сети Интернет, а школы и другие учебные заведения могут пользоваться только внутренней сетью.

Осенью 2017 года в КНДР были заочно приговорены к смерти два южнокорейских журналиста за "оскорбление достоинства страны", напоминают в Комитете по защите журналистов.

Что касается Туркменистана, в докладе говорится о неограниченном контроле над СМИ со стороны президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Таким образом, все средства массовой информации в Туркменистане либо принадлежат властям, либо находятся под их жестким контролем. Согласно данным Международного союза электросвязи ООН, чуть более 20% населения страны имеют доступ к сети Интернет.

В Саудовской Аравии значительный ущерб свободе СМИ был нанесен при саудовском наследном принце Мухаммеде Бен Салмане. В стране действуют законы о борьбе с терроризмом и киберпреступностью, а также специализированные суды. В 2011 году были введены нормы о необходимости получать лицензию министерства культуры страны для возможности публиковать новости на веб-сайтах и в блогах.

В октябре 2018 года журналист Джамаль Хашкаджи исчез после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября того же года в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания. Генпрокурор Саудовской Аравии позже заявил, что убийство Хашкаджи было преднамеренным.

По данным Комитета по защите журналистов, в первой половине 2019 года в Саудовской Аравии были задержаны девять журналистов.

В докладе также подробно говорится об аппарате цензуры, который существует в Китае. Начиная с 2017 года, вебсайты и социальные сети должны получать разрешение у китайских властей для распространения информации. В стране также действует система фильтрации содержимого в сети Интернет - так называемый проект "Золотой щит", или "файрвол". Помимо этого, жители страны не могут свободно пользоваться такими популярными социальными сетями, как Twitter и Facebook, а также видеосервисом Youtube.

По состоянию на декабрь 2018 года, не менее 47 журналистов находятся в китайских тюрьмах.

Во Вьетнаме контроль над средствами массовой информации также принадлежит властям. Ряд национальных законов не позволяют распространять критику в СМИ, которая касается правительства страны.

В частности, согласно закону о печати 2016 года, СМИ должны быть голосом партии, партийных организаций и других государственных органов, говорится в докладе.

В 2019 году был принят закон о кибербезопасности, благодаря которому власти Вьетнама получили широкие полномочия по контролю в Интернете. Так, власти теперь вправе требовать раскрытия пользовательских данных и ликвидации контента, который нарушает местное законодательство.

В Комитете подчеркивают, что во Вьетнаме также было учреждено так называемое военное подразделение по кибервойне, или Force 47, основной задачей которого является борьба с "неправильными взглядами".

В Иране существует масштабная система контроля над местными СМИ, отдельными журналистами и их семьями. Несмотря на то, что в стране могут осуществлять деятельность иностранные СМИ, они также работают под пристальным контролем властей. Все журналисты, работающие в Иране, обязаны получить официальную аккредитацию.

Власти Ирана уделяют особое внимание сети Интернет: доступ ко многим веб-сайтам был заблокирован. В частности, национальный совет по киберпространству запретил доступ к популярным во всем мире соцсетям и сервисам Twitter, Facebook и Youtube, а также к приложениям для обмена сообщениями Telegram и WhatsApp.

В Экваториальной Гвинее почти все средства массовой информации фактически принадлежат местным властям. Иностранные СМИ не могут освещать ряд тем, которые критикуют органы власти и, в особенности, президента Теодоро Обианга Нгема Мбасого. В соответствии с местным законом о печати, прессе и аудиовизуальных средствах 1997 года, в стране существует официальная предварительная цензура. Власти периодически закрывают доступ к иностранным веб-сайтам, а также временно блокировали соцсеть Facebook.

В Комитете по защите журналистов также указали на чрезмерный контроль СМИ в Белоруссии. По данным организации, власти страны часто преследуют и задерживают независимых журналистов и блоггеров и блокируют доступ к информационным веб-сайтам.

Куба стала единственной страной среди 10 перечисленных государств, в которой, согласно данным Комитета, за последние годы произошли улучшения в области свободы СМИ. Это касается расширения мобильного Интернета, а также более широкого использования сетей Wi-Fi.

Тем не менее, подчеркивается в докладе, Куба "по-прежнему имеет наиболее ограниченный климат для прессы в Северной и Южной Америке". Речь идет о контроле над печатными и вещательными СМИ со стороны правительства Кубы.

Комитет по защите журналистов является международной неправительственной организацией, занимающейся деятельностью по защите прав работников СМИ по всему миру. В частности, организация занимается выявлением случаев убийств и противоправных действий, совершенных в отношении журналистов.

1тэ ар

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