Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 13:56

Вашингтон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф заявил, что, несмотря на выводы спецпрокурора Роберта Мюллера, сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией на самом деле был, и комитет продолжит искать доказательства этого.

"Без сомнения, сговор был", - сказал А.Шифф в интервью газете The Washington Post.

"Мы продолжим расследовать вопросы из области контрразведки. То есть (вопрос состоит в том - ИФ), пошла ли какая-либо иностранная враждебная сила на соглашение с президентом или с людьми из его окружения?" - отметил он.

"Не похоже, что этот вопрос был какой-либо частью доклада Мюллера", - продолжил он.

По словам А.Шиффа, следователи Р.Мюллера не изучали вопрос, пыталась ли какая-нибудь иностранная держава повлиять на Д.Трампа. Конгрессмен подчеркнул, что его комитет продолжит расследование того, работали ли сотрудники предвыборной кампании Д.Трампа с Россией или какой-нибудь другой страной в ходе выборов 2016 года.

23 марта стало известно, что спецпрокурор Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал доклад генпрокурору Уильяму Барру.

Согласно документу, спецпрокурор не нашел убедительных доказательств того, что Д.Трамп или его команда сговорились с российским правительством, чтобы повлиять на выборы 2016 года. В послании также говорится, что Р.Мюллер не смог сделать вывод о том, препятствовал ли Д.Трамп правосудию.

Ранее на этой неделе в Белом доме подвергли А.Шиффа критике за его утверждения о том, что он нашел доказательства сговора предвыборного штаба Д.Трампа с Россией. Так, советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что А.Шиффу следует подать в отставку с поста главы комитета по разведке.

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