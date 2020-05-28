Брюссель. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Пациенты психиатрических больниц РФ в основном отмечают хорошее отношение к себе со стороны персонала, похожая тенденция наблюдается и в российских психоневрологических интернатах, говорится в докладе комитета по предотвращению пыток Совета Европы (CPT) за 2019 год.

В доклад включены наблюдения по результатам визита экспертов в соответствующие российские учреждения в октябре 2018 года.

"Доклад отмечает, что многие пациенты психиатрических больниц, которых посетили (наблюдатели - ИФ), высказывались положительно о персонале медицинских учреждений. Однако делегация услышала несколько обвинений о дурном физическом обращении персонала к пациентам (толкание, рукоприкладство, пинки) и о других формах дурного обращения", - указано в документе.

"Доклад указывает на в общем и целом положительное взаимодействие между пациентами учреждений социальной защиты (психоневрологических интернатов) и персоналом и на отсутствие обвинений в дурном обращении персонала с пациентами. Однако делегация получила заявления (и нашли другие доказательства) насилия между самими пациентами", - также говорится в документе.

Вместе с тем, делегация обратила внимание на переполненность психиатрических больниц и нехватку персонала. В комитете обеспокоены, что в Казанской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением практиковались "немодифицированная форма" электрошоковой терапии. Также в этом заведении и в аналогичном заведении в Волгограде пациентов месяцами могли держать в одиночестве в пустых комнатах или на многие дни привязывали к кроватям. В результате CPT рекомендовали российским властям немедленно принять меры, чтобы гарантировать гуманное отношение к пациентам, которых изолируют, и сократить время изоляции пациентов.

В CPT также указали, что многие пациенты на самом деле не давали согласие на госпитализацию, и в связи с этим CPT советовали руководству медицинских учреждений лучше информировать лечащихся, в том числе, об их праве не давать разрешение на госпитализацию или впоследствии отказаться от него.

Говоря о психоневрологических интернатах, в CPT раскритиковали выявившиеся случаи применения таких "средств принуждения", как привязывание пациентов к кроватям, или злоупотребление личными средствами пациентов дирекцией учреждений. Так, CPT призвал власти РФ провести независимую проверку трат средств пациентов руководством "Бабушкинского психоневрологического интерната".

Согласно документу, в ответ на его содержание российские власти предоставили информацию о положении дел в психиатрических больницах и психоневрологических интернатах и о мерах, принятых в связи с беспокойством CPT, включая строительство новых корпусов для пациентов психиатрических больниц, составление рекомендаций для более современного использования электрошоковой терапии и реформирование психоневрологических интернатов и улучшение условий жизни его пациентов.

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