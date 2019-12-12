Вашингтон. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Члены комитета спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) заверили, что не собираются подавать иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием более жесткого наказания России за допинговый скандал, заявили "Интерфаксу" в WADA.

"Комитет спортсменов WADA провел в среду очередную плановую телеконференцию, в ходе которой состоялось обсуждение решения исполкома WADA от 9 декабря по поводу невыполнения правил со стороны РУСАДА. Во время телеконференции глава комитета спортсменов подтвердила, что подобные сообщения (о намерении подать иск - ИФ) не соответствуют действительности, и что возможность подачи такой апелляции не рассматривается", - сообщила представитель агентства Мэгги Дюран.

Так она прокомментировала появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что бывшие спортсмены, входящие в данный комитет, считают слишком мягкими меры, принятые WADA против РФ. В связи с этим, как отмечали СМИ, в комитете спортсменов WADA якобы планировали подать иск в CAS с требование более жесткого наказания России.

9 декабря исполком WADA принял решение лишить соответствия РУСАДА и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Это означает, что Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других турнирах. Кроме того, Россия в этот период времени не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх под нейтральным флагом. Российский флаг на соревнованиях присутствовать не будет, гимн РФ в случае триумфа отечественного спортсмена не прозвучит.

Данный запрет на гимн и флаг, как сообщалось, коснется, в частности, летней Олимпиады в Токио 2020 года, а также чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.

1во пч

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