Дубай. 27 января. ИНТЕРФАКС - Руководство Ariana Afghan Airlines отрицает информацию о том, что в понедельник на востоке Афганистана в провинции Газни разбился самолет этой компании.
"Новости, которые были опубликованы в ряде СМИ ... не являются правдивыми, проблем с полетами над Афганистаном не наблюдается", - говорится в заявлении авиакомпания в Facebook.
Ранее в понедельник представитель губернатора провинции Газни сообщил, что пассажирский самолет компании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в этой провинции.
В свою очередь телеканал Tolo News отмечал, что самолет упал на территории, подконтрольной движению "Талибан" (запрещено в РФ).
По данным Ariana News, ссылающихся на администрацию международного аэропорта в Герате, на борту самолета находились 110 человек.
Самолет следовал по рейсу из Герата в Дели.
1ви аю