Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 12:12

Дубай. 27 января. ИНТЕРФАКС - Руководство Ariana Afghan Airlines отрицает информацию о том, что в понедельник на востоке Афганистана в провинции Газни разбился самолет этой компании.

"Новости, которые были опубликованы в ряде СМИ ... не являются правдивыми, проблем с полетами над Афганистаном не наблюдается", - говорится в заявлении авиакомпания в Facebook.

Ранее в понедельник представитель губернатора провинции Газни сообщил, что пассажирский самолет компании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в этой провинции.

В свою очередь телеканал Tolo News отмечал, что самолет упал на территории, подконтрольной движению "Талибан" (запрещено в РФ).

По данным Ariana News, ссылающихся на администрацию международного аэропорта в Герате, на борту самолета находились 110 человек.

Самолет следовал по рейсу из Герата в Дели.

1ви аю

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