*** Законопроект может быть принят быстро, несмотря на предвыборную кампанию в США
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Берлин. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Вашингтон изучает возможность введения новых санкций против проекта газопровода "Северный поток 2", сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на покидающего пост посла США в ФРГ Ричарда Гренелла.
"На дальнейшие санкции согласны представители всех фракций", - сказал и.о. директора национальной разведки США Гренелл, который на прошлой неделе встречался с представителями конгресса.
"Несмотря на предвыборную кампанию (в США), процесс принятия законопроекта может быть быстрым", - подчеркнул Гренелл.
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