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Этот контент был опубликован 14 июля 2018 г. 9:26 14.07.2018 - 09:26

Вашингтон. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Республиканцы в Конгрессе США готовят импичмент заместителю генпрокурора США Роду Розенстайну, выдвинувшем обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб, утверждает американское интернет-издание "Политико" со ссылкой на источники.

По его данным, республиканцы недовольны медленным ходом расследования работы нескольких агентов ФБР, которые, по мнению конгрессменов, предвзяты в отношении президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что соответствующий документ подготовил конгрессмен-республиканец Марк Медоус, председатель консервативной группы "Кокус свободы".

По данным издания, документ об импичменте Р.Розенстайна может быть представлен в Палате представителей уже в понедельник, 16 июля.

Ранее Р.Розенстайн сообщил, что власти США предъявили обвинения 12 предполагаемым сотрудникам российских разведслужб.

Обвинения были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по возможным связям команды Д.Трампа с Россией.

Подозреваемых обвиняют во взломе компьютерных сетей Национального комитета Демократической партии США, Комитета по выборам в конгресс Демократической партии США, предвыборного штаба бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также в публикации украденных в результате взлома электронных писем в интернете.

1кю ав

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