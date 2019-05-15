Этот контент был опубликован 15 мая 2019 г. 14:34

Вашингтон. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Демократы в палате представителей США в среду инициируют дискуссию, в ходе которой обсудят черновик законопроекта о новых санкциях против России из-за американских выборов президента 2016 года.

Обсуждение, как ожидается, состоится в подкомитете по национальной безопасности, международному развитию и монетарно-денежной политике комитета по финансовым делам палаты представителей США.

Тема этой дискуссии: "Оценка применения санкций для реакции на вызовы национальной безопасности и внешней политике". По данным источника агентства Bloomberg, ее цель заключается в сборе экспертных мнений о том, каким образом США могут более эффективным образом осуществлять свои санкции.

Черновой законопроект пока официально не был представлен на рассмотрение членов палаты представителей, сроки рассмотрения текста документа пока не указываются. Ограничительные меры призваны наказать Россию за действия ее представителей, описанные в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы.

Согласно тексту законопроекта, под санкции могут попасть любые энергетические проекты за пределами РФ, в которые Россия инвестировала более $5 млн.

Кроме того, законопроект предписывает Минфину США ввести запрет для любых лиц из США на транзакции, финансирование и любое сотрудничество по российскому суверенному долгу, а также в течение 90 дней включить в санкционные списки США любые российские финансовые институты, частных и юридических лиц, поддерживавших российскую кампанию по вмешательству в американские выборы в 2016 или 2018 гг.

Также от граждан США потребуются в 90-дневный период раскрыть связи с российскими финансовыми организациями - Сбербанком, Внешэкономбанком, Банком ВТБ, Газпромбанком, Россельхозбанком и Промсвязьбанком.

Помимо этого, законопроект предписывает требовать от разведслужб докладывать Конгрессу о возможных попытках вмешательства России в выборы спустя два месяца после их проведения.

Однако, как отмечают американские СМИ, в процессе обсуждения в конгрессе этот текст может претерпеть существенные изменения.

1эф во ав

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