Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 16:48

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Представители Демократической партии в Конгрессе США обсуждают возможность проведения расследования в отношения Руди Джулиани - личного адвоката президента страны Дональда Трампа, сообщает издание The Daily Beast со ссылкой на собственный источник.

По его данным, конгрессмены хотят, чтобы расследование сосредоточилось на работе Джулиани за рубежом.

"Высокопоставленные демократы из конгресса активно обсуждает начало расследования в отношения Руди Джулиани из-за его работы за рубежом", - пишет издание. По его данным, он занимался политическим консультированием.

Источник отметил, что окончательное решение относительно проведения такого расследования пока не принято, и что такая возможность только обсуждается.

По его словам, если расследование все-таки будет начато, то оно, вероятно, сосредоточится на том, чтобы установить, могла ли оказать влияние на внешнюю политику США деятельность личного адвоката Трампа.

В частности, конгрессмены хотят изучить поездки Джулиани в Румынию и Армению, а также его контакты с представителями политических кругов на Украине.

Издание напоминает, что ранее в этом году личный адвокат Трампа отменил свою поездку на Украину на фоне критики со стороны демократов, а также ряда республиканцев. По информации американских СМИ, Джулиани планировал поехать на Украину, чтобы убедить новые власти не прекращать расследования, в том числе о связи сына бывшего вице-президента, демократа Джо Байдена Хантера с украинской газовой компанией.

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