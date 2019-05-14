Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 19:20

Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - В Комитете Палаты представителей Конгресса США по финансовым делам вынесли на обсуждение проект закона о санкциях в отношении России "Для ответа и упреждения российских атак на американские выборы".

Законопроект, текст которого опубликован на сайте Комитета по финансовым делам, предполагает, что в течение 60 дней с момента принятия данного законопроекта Минфин США обязан ввести запрет для любых лиц из США на транзакции, финансирование и любое другое сотрудничество по российскому суверенному долгу.

Также законопроект обязывает Минфин США в течение 90 дней включить в санкционные списки США любые российские финансовые институты, а также частных и юридических лиц, причастных или поддерживавших российскую кампанию по вмешательству в американские выборы в 2016 или 2018 гг.

Более того, законопроект потребует от граждан США в 90-дневный период раскрыть связи с российскими финансовыми организациями - Сбербанком, Внешэкономбанком, Банком ВТБ, Газпромбанком, Россельхозбанком и Промсвязьбанком.

Согласно тексту законопроекта, также под санкции могут попасть любые энергетические проекты за пределами РФ, в которые Россия инвестировала более $5 млн.

Данному законопроекту пока не присвоен номер, в тексте документа отсутствует информация о том, кто из конгрессменов вынес этот законопроект на обсуждение, а также о сроках рассмотрения документа.

Это не единственный законопроект по антироссийским санкциям в Конгрессе США, находящийся на стадии рассмотрения. С начала 2019 года члены Конгресса США выдвинули более трех законопроектов, нацеленных на новые рестрикции в отношении России.

1бф ар ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!