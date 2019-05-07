Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 22:35

Брюссель. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Участники контактной группы по Венесуэле готовы усилить контакты с РФ, Китаем и другими странами для решения венесуэльского кризиса, сообщила во вторник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

На пресс-конференции в Коста-Рике она пояснила, что контакты необходимы со странами, "которые могут оказать помощь" в случае начала политического урегулирования.

Среди таких стран она упомянула, в частности, не только РФ и Китай, но и США, Кубу, Мексику.

Контактная группа по Венесуэле была создана в начале этого года по инициативе ЕС. В ее работе приняли участие представители Евросоюза и восьми стран сообщества: Великобритании, Германии, Испании, Италии, Нидерландов, Португалии, Франции и Швеции, а также четырех стран Латинской Америки: Боливии, Коста-Рики, Уругвая и Эквадора.

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