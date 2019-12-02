Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 8:56

Кабул. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Не менее 65 террористов ликвидированы за минувшие сутки в 11 провинциях Афганистана в 15 операциях правительственных сил, сообщили в понедельник в пресс-центре корпуса специального назначения Афганской национальной армии.

По данным военных, по боевикам были нанесены 20 воздушных ударов.

Больше всего потерь боевики понесли в провинциях Забуль и Газни, где были ликвидированы по17 террористов. Сообщается, что в ходе контртеррористических операциях были ранены девять боевиков, пять боевиков были задержаны.

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