Брюссель. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Правительство Дании во вторник выступило с предложением возглавить миссию НАТО в Ираке, сообщила, выступая в фолькетинге (парламенте страны), датский премьер-министр Метте Фредриксен.
"Мы сообщили в НАТО о том, что мы можем встать во главе. Это важная задача, выполнение которой должно быть продолжено в Ираке", - сказала она.
По словам Фредриксен, к концу года Дания готова направить в Ирак 200 военнослужащих, однако прежде этот шаг должен быть одобрен в парламенте страны.
Сейчас миссией НАТО в Ираке руководит Канада.
1ар