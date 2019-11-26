Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 19:47

Брюссель. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Правительство Дании во вторник выступило с предложением возглавить миссию НАТО в Ираке, сообщила, выступая в фолькетинге (парламенте страны), датский премьер-министр Метте Фредриксен.

"Мы сообщили в НАТО о том, что мы можем встать во главе. Это важная задача, выполнение которой должно быть продолжено в Ираке", - сказала она.

По словам Фредриксен, к концу года Дания готова направить в Ирак 200 военнослужащих, однако прежде этот шаг должен быть одобрен в парламенте страны.

Сейчас миссией НАТО в Ираке руководит Канада.

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