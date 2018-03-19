В Копенгагене совершено нападение на посольство Турции
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Стамбул. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Нападение совершено в ночь на понедельник на посольство Турции в Копенгагене, сообщает Анатолийское агентство новостей.
По данным датской полиции, четверо неизвестных забросали здание бутылками с зажигательной смесью.
В результате атаки никто не пострадал, однако зданию посольства нанесен ущерб.
Нападавшим удалось скрыться, сообщил представитель местной полиции.
По факту нападения начато расследование.
бф ар
Интерфакс