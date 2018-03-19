В Копенгагене совершено нападение на посольство Турции

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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 8:05 19.03.2018 - 08:05

Стамбул. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Нападение совершено в ночь на понедельник на посольство Турции в Копенгагене, сообщает Анатолийское агентство новостей. По данным датской полиции, четверо неизвестных забросали здание бутылками с зажигательной смесью. В результате атаки никто не пострадал, однако зданию посольства нанесен ущерб. Нападавшим удалось скрыться, сообщил представитель местной полиции. По факту нападения начато расследование. бф ар Neuer Inhalt Horizontal Line subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian

Интерфакс