Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 9:48

*** Косовские сербы готовят мирную акцию протеста

Брюссель. 29 мая. ИНТЕРФАКС - В прокуратуре Косово сообщили, что операция против организованной преступности на севере этого автономного края будет продолжена до тех пор, пока не будут задержаны все подозреваемые, рассказал в среду в эфире сербского телерадиоканала РТС председатель движения косовских сербов "Сербский список" Горан Ракич.

При этом он отметил, что не знает о сроках проведения этой операции.

По данным РТС, в ночь и утром среды на севере Косово ситуация оставалась напряженной, но мирной.

На полдень среды местного времени (13:00 мск) в северной части города Митровица, где расположены все административные учреждения косовских сербов, по призыву "Сербского списка" запланирован протест, цель которого, по словам Ракича, состоит в том, чтобы "продемонстрировать единство и желание сербов мира".

Утром во вторник подразделения косовского спецназа вошли на территории четырех общин на севере края, в которых проживают сербы. В акции, которая по свидетельствам очевидцев и журналистов сопровождалась чрезмерным применением силы, были задействованы 73 спецавтомобиля. Сообщалось о задержании около 30 человек, среди задержанных были полицейские. Представители косовских властей заявляют, что на севере края проходила акция по борьбе с организованной преступностью, которую одобрила прокуратура Приштины.

В связи с этими событиями по распоряжению президента Сербии Александра Вучича сербская армия и спецназ МВД были приведены в состояние полной боевой готовности. К административной границе края стянуты дополнительные войсковые подразделения.

Оперативный кризисный штаб учрежден и в северной части Митровицы.

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