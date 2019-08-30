*** Но предложили не делать из этого трагедии

Москва. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Решение Владимира Бортко снять свою кандидатуру с губернаторских выборов в Петербурге стало для КПРФ неожиданностью, оно может быть вызвано внутренним протестом самого кандидата против неравных условий в ходе избирательной кампании, заявил заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, который в партии курирует выборы.

"Для меня, для руководства это стало неожиданным решением, это личное решение Владимира Владимировича Бортко", - сказал Афонин "Интерфаксу" в пятницу.

"Я считаю, что из этого не нужно делать никакой трагедии, в том же Питере у нас более 500 муниципальных кандидатов, которые идут на выборы, они будут продолжать бороться, они будут обеспечивать прозрачность избирательного процесса на всех участках, в том числе в рамках выборов губернатора", - сказал он.

Он отметил, что Бортко был выдвинут на региональной конференции партии, никакие собрания в региональном отделении для обсуждения снятия с выборов не проводились, и этот вопрос не обсуждался.

"Я думаю, что во многом это связано с его эмоциональной реакцией на происходящую неравную ситуацию в ходе избирательной кампании, на неравные возможности кандидатов. Мы к этому привыкли, Владимир Владимирович же больше творческий человек (...) Я воспринимаю это как протест, хотя позиция партии другая - мы боремся всегда до конца", - сказал Афонин.

По его словам, в Петербурге действительно была очень жесткая кампания, и Бортко пришлось столкнуться с теми административными возможностями, которые есть у городских властей, и с существенными финансовыми возможностями.

"Все-таки Владимир Владимирович - не профессиональный политик, а творческий человек, ему тяжело воспринимать, когда нет равных возможностей", - сказал он.

По его словам, партия будет обсуждать решение Бортко сняться с выборов. Соответствующее обсуждение пройдет в рамках президиума ЦК КПРФ, и будет заявлена официальная позиция партии по этому вопросу.

Ранее в пятницу кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Владимир Бортко заявил, что снимается с предвыборной гонки.

"Я снимаю свое имя с выборов",- сказал Бортко в рамках предвыборных дебатов в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург".

"Я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая, пять тузов в колоде, я пришел играть в футбол, а мне говорят, нет, надо играть в "подкидного дурака". Я не хочу быть этим дураком, я снимаюсь с выборов. Я никогда не советовался с партией по этому поводу, не советовался с Геннадием Андреевичем Зюгановым, я боялся, что меня остановят. Я готов понести любое партийное наказание за такой самовольный поступок", - добавил он.

1на пч

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