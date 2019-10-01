*** В Москве ждут ряда важных договоренностей от заседания контактной группы

(расширенная версия, добавлен текст после 5-го абзаца)

Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС - В Кремле рассчитывают, что заседание Контактной группы по Украине во вторник завершится согласованием "формулы Штайнмайера" и еще рядом важных договоренностей.

"Ожидания как и перед заседанием этой группы 1 октября. Надеемся, что будет окончательно согласованна "формула Штайнмаейра" и украинская сторона это официально зафиксирует", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Это может быть одним из важных достижений сегодняшнего заседания, помимо других итогов", - подчеркнул он.

На уточняющий вопрос агентства, Ушаков подтвердил, что ожидает от нынешней встречи контактной группы "и других итогов".

"И это очень важно", - добавил он, не конкретизировав свои ожидания.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что трехсторонняя контактная группа по Украине на встрече в Минске во вторник предпримет вторую попытку имплементировать "Формулу Штайнмайера" - механизм политического урегулирования конфликта в Донбассе.

"Проделана большая работа. Удалось сблизить позиции сторон о форме документа, который закрепит проект "Формулы Штайнмайера" согласованный ранее на встрече политсоветников глав государств "Нормандской четверки", - сказал источник.

По его словам, "скорее всего, это будет рамочный протокол о намерениях, которые стороны обязуются выполнять". "Однако он не будет носить характера международного договора", - отметил собеседник агентства.

Подписи под документом должны поставить представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Контактной группе, а также представитель Украины Леонид Кучма. В качестве международных посредников документ закрепят подписями полномочный представитель России Борис Грызлов и спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Если документ будет подписан, Киев должен будет принять закон об особом порядке проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В день проведения выборов для этих территорий должен быть введен особый статус, но на предварительной временной основе с некоторыми ограничениями. Выборы должны проводиться под наблюдением ОБСЕ, в соответствии с принципами свободы и демократии. После того, как будет опубликован доклад БДИПЧ ОБСЕ, из которого следует, что они признаны состоявшимися, особый статус должен быть введен на постоянной основе, а затем закреплен в Конституции Украины", - сказал источник.

В то же время, как предполагается, документ не будет содержать требований о передаче Киеву контроля за участком границы с Россией до проведения выборов и закрепления в Конституции страны особого статуса Донбасса. Вопрос о размещении международной полицейской миссии ОБСЕ также рассматриваться не будет.

Подписание документа откроет путь к проведению саммита глав государств "Нормандского формата", а также окончательному разведению сил на пилотных участках на линии соприкосновения и обменам пленными между Киевом и отдельными районами Донецкой и Луганской областей по формуле "всех установленных на всех установленных", отмечает собеседник агентства.

На прошлой встрече контактной группы в Минске 18 сентября сторонам не удалось сблизить позиции по "Формуле Штайнмайера", делегация Киева не стала подписывать документ.

Между тем, полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил ранее журналистам, что делегация Киева во главе с Леонидом Кучмой на встрече контактной группы в Минске отказавшись подписывать подготовленный политическими советниками лидеров "нормандского формата" документ по "формуле Штайнмайера" поставила под угрозу проведение "нормандского саммита".

По словам Грызлова, проект документа был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки" и предложен Контактной группе для подписания.

Между тем, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что проведение выборов на Донбассе (реализация "формулы Штайнмайера") возможно после соблюдения стандартов безопасности и установления контроля над украинско-российской границей.

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.

20 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко обнародовал формулировку последней редакции "формулы Штайнмайера", которая касается закона об особом статусе Донбасса и в настоящее время согласовывается в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

Как сообщил Пристайко в интервью "Европейской правде", последняя редакция "формулы Штайнмайера" звучит следующим образом: "Закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые предназначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим проведение местных выборов в упомянутых районах".

"Он (закон) будет действовать на временной основе до дня публикации окончательных выводов миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, на основе сложившейся практики БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом досрочных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов, а также украинскому законодательству и в котором содержится ответ на вопрос, согласованный в нормандском формате, одобренный в Трехсторонней контактной группе и направленный Украиной в ее приглашении и действующим председателем ОБСЕ директору БДИПЧ", - продолжил министр.

"Этот закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ в соответствии с устоявшейся практикой придет к выводу о том, что досрочные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинского законодательства, отвечая на вопрос, согласованный в нормандском формате, одобренный в Трехсторонней контактной группе и направленный Украиной в ее приглашении и действующим председателем ОБСЕ директору БДИПЧ", - предусматривает "формула Штайнмайера", которую процитировал Пристайко.

Министр не исключил, что в текст, который обсуждается в Минске, могут быть внесены изменения. "Во что он превратится - или он останется без изменений, или что-то будет добавлено - это должна решить Контактная группа", - сказал он.

1ни бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!