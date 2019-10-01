*** В Москве ждут ряда важных договоренностей от заседания контактной группы
Москва. 1 октября. ИНТЕРФАКС - В Кремле рассчитывают, что заседание Контактной группы по Украине во вторник завершится согласованием "формулы Штайнмайера" и еще рядом важных договоренностей.
"Ожидания как и перед заседанием этой группы 1 октября. Надеемся, что будет окончательно согласованна "формула Штайнмаейра" и украинская сторона это официально зафиксирует", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос "Интерфакса".
"Это может быть одним из важных достижений сегодняшнего заседания, помимо других итогов", - подчеркнул он.
На уточняющий вопрос агентства, Ушаков подтвердил, что ожидает от нынешней встречи контактной группы "и других итогов".
"И это очень важно", - добавил он, не конкретизировав свои ожидания.
1ни бм