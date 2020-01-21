Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 11:31

Берлин. 21 января. ИНТЕРФАКС - В Кельне готовятся обезвредить бомбу времен Второй мировой войны, из-за нее эвакуировали вокзал, оперный театр и телестанцию, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Власти города попросили жильцов нескольких квартир в домах в районе проведения операции покинуть их.

Работы по обезвреживанию запланированы на полдень по местному времени (14:00 мск). До этого времени на реке Рейн в районе работ остановят судоходство.

Планируется перекрыть железнодорожный мост через реку, ведущий к центральному вокзалу Кельна. Ожидается, что это приведет к сбоям в расписании поездов по всей Германии.

Снаряд весом 500 килограмм обнаружили в понедельник во время ремонтных работ недалеко от Рейна в центре города.

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