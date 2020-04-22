Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 12:16

Брюссель. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Массово тестировать на наличие коронавируса людей, проживающих в лагерях беженцев, сейчас не представляется возможным, сообщил генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланн в интервью, опубликованном в среду агентством Associated Press.

"Тесты сейчас в дефиците даже в Нью-Йорке и в Норвегии, они вовсе отсутствуют в большинстве стран для тех людей, кому мы пытаемся помочь", - Эгеланн.

По данным агентства, Норвежский совет по делам беженцев провел проверку в 30 странах, в которых работают его сотрудники, и обнаружил, что ни в одной из этих стран не проводят тестирование до того момента, пока у заболевших людей не начинают проявляться симптомы.

Как сообщает агентство, без тестирования людей еще до проявления симптомов вирус продолжит неконтролируемо распространяться. В этом случае страны могут столкнуться с недостатком реанимационных отделений, аппаратов искусственной вентиляции легких, а также с дефицитом медицинских масок и перчаток.

Так, в сирийской провинции Идлиб есть только одно больничное учреждение для приема лиц с подозрением на наличие коронавируса. В Бангладеш негде изолировать заболевших, поэтому работники по оказанию помощи спешат построить изоляторы в одном из самых крупных лагерей для беженцев. Тяжелая ситуация складывается также в лагерях в Кении.

Кроме того, во многих лагерях плохо развита инфраструктура, люди живут в стесненных условиях, что затрудняет соблюдение социального дистанцирования и других мер по предотвращению распространения инфекционного заболевания.

По оценкам Норвежского совета по делам беженцев, около 10 млн мигрантов проживает в лагерях для беженцев и почти ни одного из них не проверили на COVID-19.

Associated Press отмечает, что страны Запада после локализации вируса могут вновь столкнуться с его вспышкой в случае, если вирус "осядет" в наиболее уязвимых регионах.

1ви ар

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