Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 12:25

Дубай. 13 мая. ИНТЕРФАКС - В Лиги арабских государств (ЛАГ) осудили атаки на несколько танкеров у побережья ОАЭ, сообщает агентство Associated Press.

По словам генсека ЛАГ Ахмеда Абуль Гейта, произошедшее - "серьезное нарушение свободы использования морских транспортных маршрутов, а также - нарушение их целостности".

Он призвал ОАЭ и Саудовскую Аравию "принять все необходимые меры, чтобы сохранить безопасность" в регионе.

В воскресенье ливанские СМИ сообщали о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в ОАЭ, но управление порта и власти эмирата опровергли эту информацию.

Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех судов вблизи территориальных вод ОАЭ. В то же время, внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента нет пострадавших или погибших, разлива нефти не произошло.

На фоне этих событий США опубликовали предупреждение для судов о том, что "Иран или его марионетки" могут попытаться повлиять на навигацию коммерческих и военных суден в регионе, отмечает агентство.

Отношения между США и Ираном в последнее время обострились. На фоне американских угроз в адрес Ирана Пентагон в среду перебросил на авиабазу Эль-Удейд в Катаре два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. Иран на прошлой неделе заявил, что прекращает выполнение ряда обязательств в рамках соглашения 2015 года о ядерной программе.

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