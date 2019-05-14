Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 17:16

Дубай. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт осудил нападение при помощи беспилотников на нефтепровод "Восток-Запад" (East-West Pipeline) в Саудовской Аравии, передает во вторник агентство Associated Press.

"(Атаки - ИФ) стали серьезной угрозой для региональной и международной безопасности, а также для мировой экономики", - говорится в заявлении главы ЛАГ.

Ахмед Абуль Гейт подчеркнул, что ЛАГ поддерживает Эр-Рияд в борьбе с подобными угрозами.

Власти Саудовской Аравии ранее сообщили, что беспилотники нанесли удар по нефтепроводу "Восток-Запад", и предположили, что атака была проведена йеменскими мятежниками-хуситами. В ней, по данным саудовской стороны, были задействованы семь беспилотных летательных аппаратов.

Атака вызвала пожар, причинивший незначительные повреждения одной насосной станции. Saudi Aramco предприняла меры предосторожности и временно прекратила эксплуатацию трубопровода для оценки ситуации. В настоящее время компания работает над восстановлением работы поврежденной насосной станции и трубопровода.

Впоследствии хуситы взяли на себя ответственность за атаку и заявили, что она стала ответом на "преступления" Эр-Рияда в Йемене.

1тэ аю

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