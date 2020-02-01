Этот контент был опубликован 1 февраля 2020 г. 15:28

Дубай. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Главы МИД стран ЛАГ в субботу отвергли план ближневосточного урегулирования, разработанный США, сообщают арабские СМИ.

В итоговом коммюнике встречи министров в Каире отмечается, что этот план не может привести к миру между палестинцами и израильтянами. Также говорится, что ЛАГ не будет сотрудничать с США по вопросу имплементации плана.

Наконец, министры предупредили, что Израилю не следует пытаться силой добиться выполнения пунктов американского плана.

Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что отвергает американские предложения.

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