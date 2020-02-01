Дубай. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Главы МИД стран ЛАГ в субботу отвергли план ближневосточного урегулирования, разработанный США, сообщают арабские СМИ.

В итоговом коммюнике встречи министров в Каире отмечается, что этот план не может привести к миру между палестинцами и израильтянами. Также говорится, что ЛАГ не будет сотрудничать с США по вопросу имплементации плана.

Наконец, министры предупредили, что Израилю не следует пытаться силой добиться выполнения пунктов американского плана.

Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что отвергает американские предложения.

1во пч

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