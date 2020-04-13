Этот контент был опубликован 13 апреля 2020 г. 10:20

*** Общее количество заболевших составило 653

Рига. 13 апреля. ИНТЕРФАКС/BNS - В Латвии за сутки выявлено наименьшее количество заболевших коронавирусом с начала апреля, было зафиксировано всего два новых случая, общее число подтвержденных диагнозов Covid-19 достигло 653, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний республики в понедельник.

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 562 человека, в целом с начала распространения вируса в Латвии - 28 тыс. 776 человек.

В больницах находятся 44 пациента с Covid-19, у 41 из них - заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

В Латвии скончались уже пять человек с Covid-19. Центр профилактики и контроля заболеваний ждет заключения патологоанатома о причинах смерти еще двух человек, которые умерли не в больнице.

Латвийский кабинет министров продлил объявленное в связи с пандемией Covid-19 чрезвычайное положение до 12 мая.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ранее заявлял журналистам, что ситуация с распространением Covid-19 в республике в целом стабильна, и по сравнению с заболеваемостью в других странах Латвия "выглядит хорошо".

"Однако мы не можем расслабляться, так как эпидемия Covid-19 по-прежнему бушует", - сказал он.

Тв вв

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