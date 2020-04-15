Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 9:25

Рига. 15 апреля. ИНТЕРФАКС/BNS - В Латвии за прошедшие сутки зафиксировано девять новых случая заражения Covid-19, за весь период инфекция диагностирована у 666 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний республики.

Пробы на Covid-19 за минувшие сутки сдали 878 человек, в целом с начала распространения вируса в Латвии - 29 тыс. 896 человек.

В больницах находятся 46 пациентов с Covid-19, у 43 из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Из стационаров уже выписаны 44 пациента, переболевших Covid-19.

Тв др

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