Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 7:47

Рига. 8 апреля. ИНТЕРФАКС/BNS - Военные учения Iron Spread 2019 с участием военнослужащие и военной техники дислоцированных в странах Балтии боевых групп расширенного присутствия НАТО проходят в понедельник на Адажском полигоне в Латвии, сообщает агентство BNS со ссылкой на латвийское оборонное ведомство.

В маневрах участвуют 14 танков Leopard, Challenger и PT-91.

Участники учений отработают действия, направленные на усовершенствование взаимодействия и совместимости Вооруженных сил союзников, провести танковые боевые стрельбы.

Многонациональные учения с участием размещенных в Латвии, Литве и Эстонии боевых групп расширенного присутствия НАТО проводятся с октября 2018 года. Решение о размещении в странах Балтии и Польше многонационального батальона НАТО было принято на Варшавском саммите НАТО 8 июня 2016 года, напоминает агентство.

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