Рига. 17 октября. ИНТЕРФАКС/BNS - Сейм Латвии в окончательном чтении в четверг утвердил инициированный экс-президентом Раймондом Вейонисом законопроект об автоматическом предоставлении с 2020 года латвийского гражданства родившимся в республике детям неграждан.

Законопроект был принят большинством голосов, за него голосовали депутаты и коалиции, и оппозиции. Против законопроекта голосовали только представители национального объединения "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ).

Депутат Мария Голубева (латвийское объединение "Для развития/За!" - ИФ) подчеркнула, что статус негражданина был создан только как временное решение, призвав доверять людям, родившимся в Латвии. "У нас есть уникальная историческая возможность положить конец присвоению статуса неграждан новорожденным детям", - сказала депутат.

В свою очередь депутат "Нового Единства" Андрей Юдин заявил: "Я не хочу новых неграждан". "Хочет ли Латвия вечно жить с таким статусом? Нам от этого нет никакой пользы. Чтобы у нас в будущем больше не было неграждан, мы должны прекратить предоставлять этот статус новорожденным детям", - подчеркнул Юдин.

Поданный Вейонисом законопроект предусматривает больше не присваивать статус негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 января 2020 года, если родители ребенка не захотят для него гражданства другой страны или ребенок не будет гражданином другой страны.

Планируется, что изменения коснутся лишь небольшого количество детей, так как, согласно данным Управления по делам гражданства и миграции, в 2016 году как неграждане были зарегистрированы 47 детей, в 2017 году - 51 ребенок, а в 2018 году - 33 ребенка.

Экс-президент вносил этот законопроект на рассмотрение еще при прежнем созыве парламента, но инициатива была отклонена. Ранее Вейонис заявил, что подаст ее повторно в надежде на то, что новый парламент ее не отклонит, так как в этом вопросе необходимо поставить точку.

"Дети, родившиеся в Латвии, должны стать ее гражданами. Если же родители хотят отказаться от латвийского гражданства, пусть пишут заявление и выбирают для детей гражданство другой страны", - заявил он.

Тв ки

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