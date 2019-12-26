Этот контент был опубликован 26 декабря 2019 г. 18:03

Брюссель. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - 71 нелегальный иммигрант, пытавшийся пересечь пролив Ла-Манш на нескольких лодках, в ночь на четверг был перехвачен службами береговой охраны Франции и Великобритании, сообщают в четверг западные СМИ со ссылкой на представителей французских и британских властей.

Так, ранее служба береговой охраны Франции получила сообщения о двух лодках с 8 и 14 людьми на борту. Некоторые из спасенных иммигрантов были затем срочно доставлены в больницу в округе Булонь-сюр-Мер на севере Франции.

В свою очередь британские власти заявили, что за одну ночь спасли с четырех лодок 49 человек.

СМИ напоминают, что сотни иммигрантов ежегодно пытаются попасть в Великобританию через Ла-Манш, пренебрегая собственной безопасностью. Так, в этом году, по крайней мере, четыре человека погибли при попытке добраться до Соединенного Королевства.

В большинстве случаев речь идет о выходцах из Африки, с Ближнего Востока и из Центральной Азии.

1ка аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!