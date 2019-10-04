Этот контент был опубликован 4 октября 2019 г. 14:11

Париж. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Береговая охрана Франции спасла в ночь на пятницу более 30 нелегальных иммигрантов, которые направлялись через Ла-Манш в Великобританию на надувных лодках, сообщают французские СМИ.

На борту двух лодок находился в общей сложности 31 человек, в том числе четверо детей и один подросток. Часть нелегалов получили сильное переохлаждение.

В береговой охране сообщили, что когда прибыли на помощь нелегалам, сильные волны практически полностью захлестывали судна. По некоторым данным, одно из транспортных средств даже получило пробоину. Иммигранты сами вызвали службу спасения.

Отмечается, что на борту лодок находились выходцы из Ирана, Ирака и Афганистана. Всех нелегалов вернули во Францию.

С января 2019 года береговые охраны обеих стран спасли более 1400 человек. Эта цифра в два раза превышает показатель 2018 года.

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