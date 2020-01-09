Этот контент был опубликован 9 января 2020 г. 14:37

Стамбул. 9 января. ИНТЕРФАКС - Прокуратура Ливана запретила экс-главе Nissan Карлосу Гону, бежавшему в эту страну ранее на этой неделе из Японии, покидать ливанскую территорию, сообщает во вторник Associated Press.

Гона в четверг допрашивали ливанские следователи почти два часа. После этого они приняли решение запретить ему выезд из страны до завершения рассмотрения его дела. Также они потребовали у него предоставить его адрес в Ливане и отдать французский паспорт.

В Японии ранее в четверг призвали Карлоса Гона вернуться и представить суду доказательства своей невиновности.

На прошлой неделе Карлос Гон, находившийся под подпиской о невыезде в Японии, бежал в Ливан.

Он вылетел из Японии в Турцию на частном самолете, на борт которого был пронесен в кейсе для звуковой аппаратуры, а в Стамбуле был переправлен на другой самолет, доставивший его в Ливан.

Оказавшись в Бейруте, Гон заявил, что находился в заложниках "коррумпированной" японской системы правосудия, где отсутствует презумпция невиновности, существует огромная дискриминация, и отрицаются базовые права человека.

Один из самых известных топ-менеджеров мирового автомобилестроения был задержан в Токио в ноябре 2018 года по обвинению в сокрытии доходов и почти четыре месяца провел в заключении, жалуясь на жесткие условия содержания.

Nissan уволил Гона с поста председателя совета директоров спустя три дня после его ареста, а в январе 2019 года он был вынужден уйти в отставку с постов председателя совета директоров и главного исполнительного директора Renault.

В марте прошлого года Гон был освобожден под залог в $8,9 млн. Он отрицает предъявленные ему обвинения.

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