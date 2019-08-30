Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 12:36

Дубай. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Министр энергетики Ливана Нада Бустани Хури в пятницу заявила, что ливанские власти не располагают информацией о курсе иранского танкера Adrian Darya.

"Мы не приобретаем нефть у каких-либо стран, у нас нет завода по переработке сырой нефти. От танкера Adrian Darya не поступало запроса о пересечении ливанской границы", - написала она в своем твиттере.

Ранее в пятницу журналист межарабского телеканала "Аль-Джазира" сообщил, что иранский танкер Andrian Darya в очередной раз поменял курс и направляется в Ливан.

1тэ ар

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