Этот контент был опубликован 2 февраля 2020 г. 13:12

Дубай. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Сотни ливанцев и палестинцев устроили акцию протеста возле посольства США в Ливане из-за плана президента США Дональда Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Протестующие собрались на дороге у здания посольства в Бейруте, возле которого полиция ранее установила колючую проволоку и металлические заграждения. Когда участники протестов добрались до заграждений, полиция применила перечный газ, сообщает агентство.

В Ливане проживают десятки тысяч палестинских беженцев и их потомков, отмечает Associated Press.

План администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке, представленный 28 января, предлагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, а также создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

1мм ав

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