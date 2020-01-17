Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 19:26

Дубай. 17 января. ИНТЕРФАКС - В окрестностях Триполи в ходе обстрела погибли шесть человек, силы правительства национального согласия обвинили в произошедшем военных под командованием Халифы Хафтара, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ.

Мирные жители, по информации признанного ООН правительства Ливии, скончались в результате огнестрельных ранений, отмечает агентство. По его данным, погибшие пытались вернуться к себе домой, узнав о том, что в стране вступил в силу режим прекращения огня.

Информация о гибели мирных жителей появилась примерно за день до конференции по Ливии в Берлине, назначенной на 19 января. В конференции помимо представителей Ливии примут участие США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир. Также приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

Противоборствующие силы Хафтара и ливийского правительства, откликнувшиеся на призывы РФ и Турции, в ночь на 12 января объявили перемирие. 13 января глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и Хафтар в Москве при посредничестве российской и турецкой сторон обсуждали документ о прекращении огня в Ливии. По итогам восьмичасовых переговоров Саррадж подписал документ, а Хафтар - нет.

Глава МИД РФ в пятницу сообщил, что соглашение между сторонами конфликта о прекращении огня в Ливии пока соблюдается, Россия надеется, что оно будет бессрочным.

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