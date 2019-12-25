Этот контент был опубликован 25 декабря 2019 г. 14:19

Стамбул. 25 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что в Ливии действуют 2 тысячи бойцов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", сообщает агентство "Анадолу".

"Для чего и почему сегодня в Ливии находятся пять тысяч наемников из Судана и две тысячи наемников из ЧВК "Вагнер"? Что они там делают?", - спросил Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Туниса Каисом Саидом в Тунисе.

Эдроган напомнил, что Турция поддерживает правительство национального согласия Ливии, а не противостоящего ему командующего Ливийской национальной армии Халифу Хафтара.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что бойцы ЧВК "Вагнер" оказывают поддержку как раз силам Хафтара.

В декабре правительство национального согласия Ливии одобрило имплементацию меморандума о взаимопонимании в сфере безопасности и военного сотрудничества с Турцией. Издание отмечает, что этот договор открывает возможность для оказания турецкой военной помощи Триполи.

12 декабря командующий ЛНА Халифа Хафтар приказал начать "решающую битву" для захвата Триполи.

В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства Триполи в свою очередь выступают Турция, Катар и Италия.

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