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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 18:20 19.10.2018 - 18:20

Дубай. 19 октября. ИНТЕРФАКС - В Ливии освободили из тюремного заключения бывшего начальника штаба ливийской армии времен правления Муаммара Каддафи Махди аль-Араби из соображений гуманизма, сообщает в пятницу "Аль-Арабийя".

Решение об освобождении М.аль-Араби было принято министерством юстиции правительства национального согласия в связи с резким ухудшением здоровья бригадного генерала. Оно обосновано соображениями гуманизма и милосердия.

Телеканал отмечает, что М.аль-Араби был одним из влиятельных и активных военных деятелей режима М.Каддафи. Он несколько лет занимал пост начальника штаба ливийской армии, командовал мобилизационными лагерями, затем был назначен командующим Западного оборонительного региона, а также занимал другие важные должности в вооруженных силах Ливийской Джамахирии.

Генерал был арестован вооруженными повстанцами в сентябре 2011 года, когда он занимал пост командира военного училища в Триполи. Его признали виновным в подстрекательстве к расстрелу митингующих. Он отбывал наказание в городе Завия на северо-западе страны.

По данным канала, это не первый случай досрочного освобождения представителей правящей верхушки Джамахирии по состоянию здоровья. Летом этого года были выпущены на свободу два представителя службы внешней безопасности, один офицер военной разведки, а также военный летчик.

Тем не менее, в тюрьмах Триполи еще остаются многие представители павшего режима. Среди них - последний глава правительства Багдади аль-Махмуди, бывший начальник аппарата разведки Абдалла ас-Сануси, а также ас-Саади Каддафи, третий сын погибшего ливийского лидера, бывший помощник начальника штаба подразделений службы безопасности.

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