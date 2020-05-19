Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 17:03

Нью-Йорк (ООН). 19 мая. ИНТЕРФАКС - Все больше современного и смертоносного оружия попадает из-за рубежа в Ливию, заявила во вторник на заседании Совета Безопасности ООН исполняющая обязанности спецпосланника ООН по Ливии Стефани Уильямс.

"Мы продолжаем наблюдать вызывающее тревогу наращивание военной мощи сторон. Это - результат непрекращающейся отправки иностранными силами чрезвычайно современного летального оружия", - сказала Уильямс.

Она пояснила, что это касается как сторонников признанных ООН властей Ливии, так и Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Также, по ее словам, обе стороны конфликта активно используют иностранных наемников.

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