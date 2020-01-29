Этот контент был опубликован 29 января 2020 г. 10:09

Дубай. 29 января. ИНТЕРФАКС - Генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт в среду охарактеризовал план США по ближневосточному урегулированию как серьезный удар по правам палестинцев, сообщила межарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат"

В то же время, по словам Ахмеда Абуль Гейта, ЛАГ "внимательно изучает взгляд американцев на (проблему урегулирования - ИФ)".

"Мы (ЛАГ - ИФ) не против любых серьезных попыток достичь мира", - добавил он.

План администрации США по урегулированию на Ближнем Востоке предлагает сосуществование государств Израиля и Палестины, сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля и статус-кво Храмовой горы со свободным доступом к ней представителей любых религий.

План также предполагает разоружение палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, и создание полностью демилитаризованного палестинского государства.

Однако ранее этот план, предложенный США и поддержанный Израилем, отвергли палестинские власти, а также Иран, Турция, Катар.

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