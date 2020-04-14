Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 8:23

Вильнюс. 14 апреля. ИНТЕРФАКС/BNS - С начала апреля в Литве зафиксировано самое низкое количество новых выявленных случаев Covid-19 - в понедельник зарегистрировано всего восемь, общее количество достигло 1070, сообщило во вторник министерство здравоохранения республики.

Скончались от заболевания 24 человека, число выздоровевших составило 101. По данным Национального центра общественного здоровья Литвы, среди выздоровевших 15 специалистов здравоохранения. Один из них - фармацевт.

В понедельник было взято 1 тыс. 187 мазков, в целом проведен анализ 42 тыс. 690 мазков.

Тв пч

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