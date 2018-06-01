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Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 11:21 01.06.2018 - 11:21

Брюссель. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Ежегодные масштабные военные учения стран и партнеров НАТО Baltops начинаются в пятницу в Балтийском море, говорится в сообщении Шестого флота ВМС США.

Маневры с участием 22 стран начинаются 1 июня в литовском порту Клайпеда и закончатся 15 июня в немецком Киле. В Baltops примут участие более 5 тыс. военнослужащих, 60 единиц военной авиации, 42 корабля и одна субмарина.

Непосредственное участие в учениях примут военнослужащие 16 стран - Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Испании, Швеции, Турции, Великобритании и США. Также на учениях будут присутствовать наблюдатели еще шести стран - Канады, Эстонии, Греции, Италии, Португалии и Словакии.

Во время учений будут отрабатывать навыки противовоздушной обороны, защиты от мин и подлодок условного противника, перехваты на море и операции с применением кораблей-амфибий.

Учения Baltops нацелены на повышение гибкости при совместных военных операциях между странами НАТО и их союзниками для обеспечения безопасности и, в случае необходимости, обороны балтийского региона, отмечают организаторы учений.

Ранее начальник управления военной подготовки оборонного штаба Литвы Вилмас Шатас заявлял агентству BNS, что порядка 1,1 тыс. единиц военной техники США в начале июня на время учений "Удар меча" из Германии будут отправлены в Латвию через Чехию, Польшу и Литву. В Литву эта техника по двум маршрутам прибудет через так называемый "Сувалкский коридор" - участок границы Литвы и Польши шириной в 100 км, который на западе граничит с Калининградской областью России, а на востоке с Белоруссией.

Тем временем, в пятницу в Литве стартовали еще одни крупные учения, в которых также принимают участие военные НАТО. В национальных учения "Молния Перкунаса", как ожидается, примут участие до 9 тыс. военных.

Всего в июне в регионе Балтийского моря пройдут военные учения, в которых примут участие несколько десятков тысяч военнослужащих стран НАТО. Так, в международных учениях "Удар меча" с 3 по 15 июня на территории Литвы, Польши, Эстонии и Латвии примут участие 18 тыс. военных из 19 стран НАТО и партнеров альянса. В тот же период в Литве пройдут национальные учения "Молния Перкунаса", в которых примут участие до 9 тыс. военных, а также учения "Твердый кобальт" в Каунасском районе.

Несмотря на большое количество учений и их участников в июне, представители литовской армии заявили, что эти учения между собой не связаны.

В Москве считают эти учения антироссийскими. Так, сенатор Франц Клинцевич заявлял "Интерфаксу", что серия военных учений стран НАТО в балтийском регионе направлена против России, которая не может на это не реагировать.

"Очевидно, что начальник управления военной подготовки оборонного штаба Литвы Вилмас Шатас, мягко говоря, лукавит, утверждая, что эти учения не связаны между собой. Дело обстоит как раз наоборот. Все учения имеют одну и ту же антироссийскую направленность. Их неизбежное следствие - усиление напряженности в балтийском регионе", - сказал Ф.Клинцевич "Интерфаксу" в пятницу.

По словам сенатора, военные учения стран-членов НАТО непосредственно у границ России следуют одно за другим.

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