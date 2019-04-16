Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 8:59

Вильнюс. 16 апреля. ИНТЕРФАКС/BNS - Президент Литвы Даля Грибаускайте потрясена пожаром в Соборе Парижской Богоматери, а министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявляет, что невозможно уничтожить любовь к прекрасному Парижу.

"Невероятно и потрясает. Мы молимся за Собор Парижской Богоматери", -написала Д.Грибаускайте в Твиттере.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что подавлен видом горящего парижского собора Нотр-Дам.

"Мои мысли с парижанами и жителями Франции. Символ Парижа и жемчужина мировой готики столкнулась с риском быть уничтоженной. Никто не может уничтожить нашей любви к прекрасному Парижу ", - написал в Твиттере глава литовской дипломатии.

Пожар в Нотр-Даме начался вечером в понедельник, 15 апреля, обрушился шпиль собора, а также оказалась уничтожена почти вся крыша.

Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.

Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.

Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.

По одной из версий, нынешний пожар в соборе мог возникнуть в ходе реставрационных работ по обновлению шпиля.

***/ мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!