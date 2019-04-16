Вильнюс. 16 апреля. ИНТЕРФАКС/BNS - Президент Литвы Даля Грибаускайте потрясена пожаром в Соборе Парижской Богоматери, а министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявляет, что невозможно уничтожить любовь к прекрасному Парижу.
"Невероятно и потрясает. Мы молимся за Собор Парижской Богоматери", -написала Д.Грибаускайте в Твиттере.
В свою очередь министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что подавлен видом горящего парижского собора Нотр-Дам.
"Мои мысли с парижанами и жителями Франции. Символ Парижа и жемчужина мировой готики столкнулась с риском быть уничтоженной. Никто не может уничтожить нашей любви к прекрасному Парижу ", - написал в Твиттере глава литовской дипломатии.
Пожар в Нотр-Даме начался вечером в понедельник, 15 апреля, обрушился шпиль собора, а также оказалась уничтожена почти вся крыша.
Собор Парижской Богоматери находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 годы.
Реставрация готического собора проводилась в 19 веке: была отремонтирована скульптурная часть, поврежденная в Великую французскую революцию, а также был возведен новый шпиль.
Ежегодно собор посещают 14 млн человек. Кроме того, Собор Парижской Богоматери встречается в ряде художественных произведений - прежде всего, в одноименном романе Виктора Гюго.
По одной из версий, нынешний пожар в соборе мог возникнуть в ходе реставрационных работ по обновлению шпиля.
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