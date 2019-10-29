Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 13:56

Вильнюс. 29 октября. ИНТЕРФАКС/BNS - Литовская Криминальная полиция проводит крупномасштабное расследование торговли на черном рынке огнестрельным оружием из Оружейного фонда страны, задержаны семь человек.

"Проводится досудебное расследование незаконного владения патронами, взрывчатыми веществами и оружием, а также их реализации", - заявил во вторник генеральный комиссар полиции Литвы Линас Пярнавас.

В ходе арестов и обысков были изъяты 224 единицы различного огнестрельного оружия.

"В ходе расследования было установлено, что это оружие попало в незаконный оборот из Оружейного фонда Литвы", - отметил Пярнавас.

Комиссар утверждает, что следствие выяснило, что один из задержанных в 1996-2006 годах работал в Оружейном фонде, где отвечал за прием, хранение и уничтожение огнестрельного оружия.

"По имеющимся данным, упомянутый подозреваемый украл это оружие из Оружейного фонда, незаконно завладев им, организовал с сообщниками его реализацию", - сказал Пярнавас.

Он также сообщил, что это оружие должно было быть уничтожено.

Начальник Бюро криминальной полиции Роландас Кишкис отметил, что расследование было начато более двух лет назад. "Досудебное расследование было начато после подтверждения упомянутой информации криминальной разведки, после выполнения множества действий с использованием всего спектра способов разведки", - сказал он.

Кишкис также сообщил, что по делу задержаны семь человек.

"У них было обнаружено более 200 единиц автоматического оружия. (. . .) Основная его часть - полностью действующее боевое оружие", - добавил он.

По его данным, двое из задержанных были прекрасно известны полиции и связаны с организованной преступностью.

Старший прокурор департамента расследования оргпреступлений и коррупции Генпрокуратуры Мартинас Йовайша на пресс-конференции сказал, что четверо подозреваемых были задержаны еще летом 2018 года, а еще трое - в сентябре и октябре текущего года.

"В данный момент один подозреваемый находится под арестом, в отношении других применены прочие меры пресечения", - сказал прокурор.

По его словам, во вторник в Оружейном фонде состоялось изъятие документов.

Следствие будет выяснять, все ли попавшее в нелегальный оборот оружие было из Оружейного фонда.

Ап ав

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