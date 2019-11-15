Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 14:26

Брюссель. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские власти освободили двух литовцев, осужденных ранее за шпионаж, в рамках обмена заключенными между странами, передает в пятницу агентство Associated Press (AP) со ссылкой на главу Департамента госбезопасности Литвы Дарюса Яунишкиса.

Он отметил, что освобожденные уже "воссоединились со своими семьями".

Также он сообщил о помиловании Россией норвежца Фруде Берга.

Ранее в пятницу сообщалось, что литовские власти помиловали двух граждан России - Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж в 2017 году.

В свою очередь глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин допустил возможность помилования находящихся в заключении в РФ граждан Литвы в ответ на помилование президентом Литвы двух осужденных за шпионаж россиян.

Кроме этого, ранее в канцелярии премьера Норвегии пояснили, что помилованного Фруде Берга доставили из РФ в Литву, и уже там его передали представителям норвежской стороны.

Берг был задержан российскими спецслужбами 5 декабря 2017 года около одной из гостиниц в Москве.

Мосгорсуд 16 апреля 2019 приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Согласно версии обвинения, норвежец собирал информацию об атомных подводных лодках ВМФ России, которую получил от сотрудника российского оборонного предприятия, действовавшего под контролем спецслужб.

Обвинение утверждало, что Берг сотрудничал с норвежской разведывательной службой за денежное вознаграждение.

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