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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 11:59 07.06.2018 - 11:59

Вильнюс. 7 июня. ИНТЕРФАКС/BNS - В Пренайском районе Литвы в четверг столкнулись четыре военных бронетранспортера США, во время аварии пострадало около 10 американских военных, сообщил агентству BNS представитель Вооруженных сил (ВС) республики.

Два из четырех бронетранспортеров Stryker, направлявшихся в Казлу-Руду, съехали с дороги, сказал BNS пресс-атташе Штаба обороны ВС Литвы капитан Томас Пакальнишкис.

В свою очередь, представитель полиции Алитусского уезда Эгле Качинскене сказала агентству, что сообщение об аварии поступило примерно в 11.10 по местному времени. Ранения американских военных легкие, гражданские лица не пострадали.

Полиция была вызвана для регулирования дорожного движения, госпитализированы ли пострадавшие военные, пока неизвестно.

Американские военные участвуют в натовских учениях "Удар меча", которые проходят в странах Балтии в июне.

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