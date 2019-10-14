Вильнюс. 14 октября. ИНТЕРФАКС/BNS - В понедельник в Вильнюс прибывают первые 200 американских военных из дислоцируемого в Пабраде (Швенченский район, недалеко от Вильнюса) батальона США, сообщают в Минобороны Литвы.
Уточняется, что ещё несколько десятков военных прибудут позднее в декабре. Всего ожидается почти 500 американских военных, которые прибудут в Литву с 29 танками M1 Abrams и 21 БМП Bradley и будут находиться в Литве до весны следующего года для участия в учениях.
Ранее глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис заявлял, что прибытие сил США является особенно значимым фактором сдерживания и оценкой инвестиций в
инфраструктуру Литвы.
С 2014 по 2017 годы в странах Прибалтики дислоцировалось по роте военных США. Они были выведены, когда в Литве, Латвии и Эстонии были дислоцированы международные батальоны НАТО.
Дм др