Этот контент был опубликован 23 апреля 2020 г. 16:12

Рим. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - В итальянской области Ломбардия с четверга жителей начали проверять на наличие антител к COVID-19, сообщается на сайте области.

Пока тесты проводят в наиболее пострадавших от коронавируса провинциях: Лоди, Кремоне, Бергамо и Брешие. С 29 апреля к тестированию присоединятся и все остальные провинции региона.

Производит наборы для исследований итальянская компания DiaSorin. Речь идет о серологическом исследовании, в котором используется сыворотка крови. В крови ищут антитела - белки, вырабатываемые организмом в ответ на инфекцию.

Серологические исследования, в отличие от другого вида исследования, ПЦР, позволяет выявить тех, кто уже переболел коронавирусом. Это позволит врачам понять степень распространения коронавируса в Ломбардии. Также медики смогут получить данные о коллективном иммунитете.

По данным СМИ, ежедневно в Ломбардии будет проводится около 20 тыс. тестов.

Ломбардия - наиболее пострадавшая от коронавируса область Италии. На нее приходится 12,7 тыс. смертей от COVID-19 из 25 тыс. смертей по всей Италии.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!