Рим. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Скоростной поезд сошел с рельсов в итальянской области Ломбардия, погибли два человека, сообщает в четверг газета "Коррьере делла сера".
Сообщается, что погибшие - машинист поезда и железнодорожный работник. Неопасные для жизни травмы получили 30 человек.
Поезд направлялся из Милана в Болонью. Катастрофа произошла в коммуне Оспедалетто-Лодиджано в 05:35 по местному времени (07:35 мск).
Причины инцидента пока неизвестны. С рельсов сошли минимум два вагона поезда, а также локомотив.
На месте работают медики и пожарные. Движение на линии Милан-Болонья приостановлено.
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