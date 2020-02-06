Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 8:13

Рим. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Скоростной поезд сошел с рельсов в итальянской области Ломбардия, погибли два человека, сообщает в четверг газета "Коррьере делла сера".

Сообщается, что погибшие - машинист поезда и железнодорожный работник. Неопасные для жизни травмы получили 30 человек.

Поезд направлялся из Милана в Болонью. Катастрофа произошла в коммуне Оспедалетто-Лодиджано в 05:35 по местному времени (07:35 мск).

Причины инцидента пока неизвестны. С рельсов сошли минимум два вагона поезда, а также локомотив.

На месте работают медики и пожарные. Движение на линии Милан-Болонья приостановлено.

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